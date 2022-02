Una estudiante de enfermería pide que los pacientes confíen en los alumnos en prácticas: “Dejemos que aprendan"

Al final, la alumna acabó atendiendo a Irene: "Me contó que era su primer mes de prácticas en toda la carrera, que le habían suspendido todas las anteriores por el covid. Estaba muy nerviosa y no me pinchó muy bien. El enfermero a su cargo le echó la bronca diciéndole que vaya desastre me había hecho". Ante este comentario, la joven no quiso quedarse callada: "No pude más y salté diciendo que yo también era estudiante de enfermería y que la había liado peores mil veces. Que nadie nace sabiendo joder, y si no practicamos jamás llegaremos a hacerlo bien".