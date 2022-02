La experiencia de una chica en una entrevista de trabajo que ha horrorizado a las redes: "Por supuesto denunciaré"

Los nervios aumentan cuando, finalmente, tienes que enfrentarte a la tan temida entrevista de trabajo , que será uno de los procesos decisivos que determinará si acabas o no trabajando en esa empresa. Pues bien, una chica ha querido utilizar Twitter para compartir uno de los peores momentos de su vida, su última entrevista de trabajo en una clínica dental.

El hilo de Twitter en el cual cuenta su experiencia se ha vuelto viral en cuestión de días y son ya más de 22.000 las personas que le han dado like al primer tuit en el que comienza diciendo: "He vivido la entrevista de trabajo más surrealista de toda mi historia laboral. Aún tengo el cuerpo cortado, ha durado 1 hora y 15 min y cada minuto que pasaba era más bochornoso que el anterior".

La entrevista de trabajo se la hizo la mujer del dueño y lo primero que le preguntó fue si estaba vacunada, al responder ella que sí le pidió que se quitara la mascarilla. La segunda pregunta fue si tenía novio, a lo que ella mintió y respondió que no, a lo que la responsable de la empresa le respondió: "Mejor, así estás más tranquilita". También le preguntó si tenía o quería tener niños, a lo que la entrevistada respondió que no, volviendo a mentir.

Esta conversación ya había puesto en alerta a la chica, no obstante lo peor de todo llegó minutos más tarde cuando la entrevistadora le dijo: "Aquí no queremos reducción de jornada, lo aviso, aquí quien se coja una reducción no dura ni un mes porque entre todas hacemos piña y le hacemos la vida tan imposible que se termina yendo".