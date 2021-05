Una familia tiene que mudarse de casa por una invasión de serpientes en el techo: "Cuidarán de las ratas"

¿Serpientes en el techo?

Harry había informado al casero de lo que estaba ocurriendo, pero este le dijo no tenía dinero para afrontar las plagas y desperfectos de la casa, así que no hizo nada al respecto, solamente mandó hace un par de meses a una persona a que solucionara las goteras del techo, pero, según Harry, esto fue como poner una venda en el problema y realmente no solucionó nada; sino todo lo contrario, los problemas se han acrecentado en las últimas semanas, ya que han aparecido serpientes en el techo de la casa.

Se han tenido que ir de la casa

Vivir en estas condiciones se ha vuelto imposible para la familia que ya se ha mudado de la casa. No obstante, el casero ha asegurado al medio estadounidense que no han sido ellos los que se han ido, sino que ha sido él quien los ha echado de allí, ya que llevaban sin pagar el alquiler dos meses. Y es que la familia le dijo a Stafford que no iban a pagar el alquiler hasta que no solucionara el agujero del techo y se deshiciese de todas las plagas.