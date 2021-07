Ha sido el propio influencer el que ha compartido este proceso y cambio físico a través de sus redes sociales mediante vídeo y tuits y en los que ha dejado claro no solo que es una persona no binaria, sino que además se identifica como coreano.

Pues bien, es precisamente por eso por lo que ha querido operarse la cara, cambios estéticos que van desde una cirugía ocular para rasgar sus ojos hasta un levantamiento de cejas o un estiramiento facial: "Me identifico con la comunidad coreana. Quizás ahora me acepten más porque tengo un aspecto más parecido. Tal vez la gente piense que soy de verdad coreano, lo que me hará muy feliz. Pueden ver cuánto amo su cultura. Este es el extremo al que he llegado porque amo mucho a Corea", ha dicho el joven en un vídeo que ha subido a su perfil de Twitter.