Una influencer se divorcia 90 días después de casarse consigo misma: "He conocido a alguien especial"

Hace un par de meses, la historia de la boda del arquitecto brasileño Eder Meneghine dio la vuelta al mundo: un día antes de la ceremonia, se peleó con su novio y decidió llamar a su expareja, pedirle que se casara con él y no cancelar la fiesta. Su ex, el chef Hugo Oliveira, aceptó pasar por el altar aquel mismo día y ambos se mostraron muy felices tras haber contraído matrimonio. Pues esa misma semana, otra boda en Brasil dio mucho que hablar en el país, pero no se hizo tan viral en todo el mundo: fue la de la influencer Cris Galêra, que se casó consigo misma.

Aún así, algunos medios a nivel internacional recogieron la noticia de la boda en solitario de esta influencer brasileña que acumula casi 200.000 seguidores y que también trabaja como modelo de ropa interior y trajes de baño. "¡Sí, gente, es verdad! Me subí a la ola de sologamia y decidí casarme", explicó la joven de 33 años en Instagram junto a varias fotos vestida con un traje de novia y portando un gran ramo de lirios blancos frente a una iglesia en São Paulo.

La 'sologamia' es una fenómeno en auge que consiste en casarse con uno mismo y Cris era una gran defensora de ella, por lo que fantaseó con que se convirtiera en una moda y muchas mujeres cogieran como ejemplo su historia y se decidieran a contraer matrimonio con ellas mismas: "Estoy celebrando mi amor propio y quiero inspirar a otras mujeres a exaltar su autoestima". Pero ahora, tres meses después del enlace, la modelo ha decidido divorciarse de sí misma.

La razón para divorciarse

El motivo para querer dejar de estar consigo misma es que ha conocido a otra persona con la que le gustaría pasar por el altar en un futuro en estos noventa días en los que ha estado experimentando lo que significa estar casada con una misma. "Comencé a creer en el amor en el momento en que conocí a alguien especial", ha explicado la joven al tabloide Daily Star, donde también ha dejado claro que el suyo ha sido un matrimonio "feliz".

Un matrimonio al que llegó por varias razones, según explicó al mismo medio cuando decidió casarse consigo misma a principios de septiembre. Por un lado, estaba cansada de depender de los hombres y, por otro, era su manera de aceptar que "estaba sola". Pero dejaba claro que no estaba "decepcionada" por no tener novio, sino que quiso casarse consigo misma cuando aprendió que no era terrible estar soltera o pasar tiempo a solas.

"Llegué a un punto en el que maduré, me di cuenta de que soy una mujer fuerte y decidida. Siempre tuve miedo de estar sola, pero me di cuenta de que necesitaba aprender a sentirme bien conmigo misma. Cuando eso sucedió, decidí celebrarlo", explicó Cris sobre el motivo por el que decidió finalmente vestirse de blanco y comprometerse en matrimonio consigo misma.

Defiende la 'sologamia'

Cuando confirmó que se había casado consigo misma, la influencer explicó en Instagram que no tenía intención de divorciarse pronto, pese a que le estaban lloviendo propuestas de matrimonio tanto por parte hombres como mujeres: "Esta noticia tuvo repercusión aquí en Brasil y en el exterior también… Estoy recibiendo miles de mensajes de hombres y mujeres de todo el mundo que quieren casarse conmigo… Es una pena, porque no me voy a divorciar pronto".