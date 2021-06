Una influencer pide comer gratis en un restaurante de Tarragona y a los dueños les parece "una falta de empatía y oportunismo"

Lo mismo ocurre con algunos restaurantes. Hay influencers que hacen colaboraciones con bares y restaurantes, van allí a comer y suben fotografías de los platos para que sus seguidores los conozcan. A menudo también ponen algún comentario resaltando lo bien que se come en ese sitio. Es más, en estos casos, lo normal es que los influencers no paguen por sus platos, sino que el restaurante les invite a comer a cambio de la promoción.

No obstante, esta manera de trabajar no convence a todos los dueños de restaurantes. Ana y Quintín son los dueños del restaurante AQ que se encuentra en Tarragona; y han sido también ellos los que han publicado en Twitter la conversación que tuvieron con una influencer que quería colaborar con su restaurante y que se ha vuelto viral en Twitter.

La respuesta de AQ a la propuesta de la influencer

Los dueños de este restaurante de Tarragona no se lo podían creer cuando leyeron el mensaje por Instagram de una influencer que les pedía comer en su restaurante gratis a cambio de promoción: "He visto su restaurante y me encantaría probarlo. He pensado que podríamos colaborar de una forma original y divertida. Consistiría en venir a probar el restaurante de forma gratuita y, a cambio, publicaría toda la experiencia".