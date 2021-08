Influencer de día y traficante de noche: la doble vida de una chica de 19 años

Lorraine Cutier tenía un perfil de Instagram en el que subía su contenido como influencer, y donde le seguían alrededor de 100.000 personas; sin embargo, sus seguidores no eran en absoluto conscientes de su doble vida, hasta que se enteraron de que había sido detenida.

Al tener una hija de tan solo un año, para que no se tuviera que separar de ella a la espera del juicio, fue beneficiada con el arresto domiciliario, pero solo pasaron cinco días hasta que la atraparon nuevamente vendiendo droga en Cracolandia. Es por eso que, finalmente la prisión preventiva la tiene que cumplir en la cárcel.

Fue precisamente desde la cárcel que Lorraine escribió una carta a su madre, según recoge la prensa brasileña, en la que le pedía que no se olvidasen de ella: "Hola mamá. Sé que ahora mismo no puedo decidir ni pedirte nada. Ni siquiera puedo ver a mi hija. Te quiero mucho. No se olviden de mí".