Un profesor arrasa en Twitter compartiendo la ingeniosa chuleta de sus alumnas: "Son unas artistas"

Los profesores son los que mejor conocen estas técnicas y es por eso que es tan complicado que no se den cuenta de que te estás copiando en un examen, ya que su rol mientras este dure es el de vigilar a los alumnos para que ninguno de ellos haga trampas a la hora de resolver las preguntas; además de estar disponible para responder a las dudas que puedan irles surgiendo.

Es precisamente por eso que los estudiantes no dejar de innovar y buscar nuevas formas para poder copiar en los exámenes sin ser vistos por sus docentes. Este es, por ejemplo, el caso de las alumnas de Javi, un profesor que ha compartido en su perfil de Twitter que algunas de sus estudiantes copiaron en un examen gracias a que habían ocultados sus chuletas en el bote de corrector o típex.

Estas alumnas no se limitaron a escribir, por ejemplo, las chuletas en la calculadora o a meterlas dentro del estuche, sino que fueron mucho más innovadoras y reemplazaron la etiqueta de su corrector por una especie de etiqueta impresa en la que se podía leer, en vez de los ingredientes con los que este estaba fabricado o cualquier información adicional que esta originalmente incluyese, el temario.

Así es, a simple vista no parecía para nada una chuleta, ya que lo que se veía era una etiqueta normal y corriente, la que llevaría cualquier típex de fábrica. Es más, al contrario de lo que han pensado muchas personas en Twitter, Javi no pilló a sus alumnas copiando, ni mucho menos, fueron ellas las que se acercaron a él para mostrarle su técnica. Ha sido él mismo el que ha aclarado que quienes copiaron fueron sus alumnas de repaso: "Me lo enseñaron en plan: 'Mira Javi que chulas que somos'", ha compartido el docente.