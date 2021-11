Intenta vengarse de su pareja infiel destrozándole el coche y se equivoca de vehículo

El todoterreno de Nedra Brantley apareció destrozado y con una frase inscrita en él: "Mike es un infiel"

La señora, que reside en Washington, no conoce a ningún Mike y ha flipado al ver cómo le han dejado el coche

Una canal de noticias de la ciudad estadounidense ha publicado la historia, que se ha hecho rápidamente viral en las redes sociales

Superar una infidelidad no es nada fácil, ya que implica aceptar que la persona a la que amas te ha traicionado. Hay algunos que dedican perdonar a sus parejas y otros que no quieren verlos nunca más, como le ocurrió a la tiktoker Hailey Mae, que al enterarse de que su marido tenía nueve hijos fuera del matrimonio se mudó a otra ciudad. Otras tiktokers también han contado en esta red social cómo reaccionaron al descubrir que les habían sido infieles y muchas de sus historias hicieron virales.

Las historias que más suelen sorprender a los usuarios de TikTok son aquellas en las que alguien se 'venga' de su pareja infiel, como fue el caso de Nicole, que tuvo que asumir que su novio le hiciera ghosting (esto es, que ignorase su mensajes) cuando se enteró que le había engañado con otra chica. Muy dolida y enfadada, la joven estadounidense fue a casa de su ya exnovio, le llenó la casa de purpurina y lo grabó para subirlo a dicha red social junto a este mensaje: "No es rayarle el coche con una llave en 2021. Es llenárselo todo con purpurina en 2021".

Pues parece que no todo el mundo piensa como Nicole, ya que hay alguien que ha decidido vengarse de su pareja infiel rayándole el coche y haciéndole algunos destrozos más, como romperle los parabrisas, hacer añicos los cristales de las ventanillas, arrancarle los retrovisores, pintar con pintura negra las placas de la matrícula y dejarle un mensaje muy claro escrito también con pintura de ese color en el capó y en las puertas: "Mike is a cheater" [en español: "Mike es infiel"]. El problema es que esa persona que quería vengarse y dejarle claro a todo el barrio que su pareja era infiel se equivocó de coche, ya que ese no pertenecía a Mike...

Un gran error

Los hechos han ocurrido en un barrio situado al noroeste de Washington D.C., la capital de Estados Unidos, y parece que el todoterreno Mitsubishi Outlander Sport de color rojo fue destrozado la madrugada del sábado pasado, pues su dueña, Nedra Brantley, se lo encontró así cuando fue a cogerlo el domingo por la mañana. "[Al verlo], grité. Me sorprende que nadie en el vecindario me escuchase, porque grité tan, tan fuerte. No esperaba que esto sucediera", contó la mujer ante las cámaras de NBC4 Washington.

La razón por la que Nedra estaba flipando al ver su coche es que ella no conocía a ningún Mike y prometía no haberle sido infiel a nadie, como le explicó a la cadena de noticias que fue a entrevistarla para conocer su historia. La dueña del coche dañado ha explicado que todavía no sabe quien se lo destrozó, pero ha confesado que su esperanza es que la policía lo encuentre pronto.

Una historia viral

La cadena ha compartido la historia en Twitter, donde se ha hecho viral, acumulando más de 120.000 'me gustas' y superando los 27.000 retuits. Algunos se han compadecido de Nedra y han comentado que esperan que el seguro le pague la reparación de su todoterreno, mientras que la mayoría han tuiteado que les parece muy gracioso lo ocurrido y que no han podido evitar reírse al descubrir el error garrafal de esta persona que ha intentado vengarse de su ex.

Muchos también han intentado dar respuesta a la razón de su error y han comentado que quizá ese tal Mike tiene el mismo coche y vive cerca de Nedra, o que simplemente le había dicho a su pareja que ese era su coche, pero era mentira. "¿Cómo conoció esta persona a Mike lo suficiente como para saber que le está engañando, pero no lo conoce lo suficiente como para saber que ese no es su coche?", se preguntaba una tuitera; "No conocía a Mike como ella pensaba, probablemente Mike se llamaba en realidad Steve y estaba casado", le respondía otro.