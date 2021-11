Descubrir que tu pareja es infiel es muy duro y la cosa se complica si también te enteras de que tiene hijos fuera de la relación. Eso es lo que le ha pasado a Hailey Mae, una tiktoker estadounidense (@haileymae93) que acumula más de 28.000 seguidores en esta red social, donde habitualmente habla sobre cómo superó su adicción a la metadona y a la heroína. Pues bien, su cuenta ahora ha dado un giro inesperado y se ha llenado de vídeos en los que cuenta lo que he la ocurrido: su ya exmarido le ha sido infiel con su mejor amiga y tiene nueve hijos fuera del matrimonio .

Hay algunas personas que deciden 'vengarse' de sus parejas infieles de formas muy curiosas, como fue el caso de otra tiktoker, Nicole, que decidió llenarle a su ex la casa de purpurina por haberle puesto los cuernos. Pero Hailey ha explicado que ella prefiere tomárselo con humor y reírse de sus "propios traumas". Todo comenzó cuando la joven publicó un par de vídeos en los que imitaba su reacción al descubrir a un niño igualito a su exmarido paseando por su pueblo y otro en el que mostraba qué cara había puesto al saber que el bebé de su mejor amiga era hija de su ex.

Ambos clips se hicieron virales en TikTok y muchos usuarios de esta red social comenzaron a hacerle decenas de preguntas a Hailey, pues estaban muy intrigados con esta rocambolesca historia. La joven no ha tenido inconveniente en explicar lo ocurrido a través de varios vídeos en los que da detalles acerca de cómo descubrió que su exmarido tenía nueve hijos de otras relaciones fuera de su matrimonio y que uno de ellos era el bebé de su mejor amiga, a la que ha decidido perdonar.

Pero el momento más traumático para Hailey Mae llegó cuando descubrió que su ex era el padre de la hija recién nacida de su mejor amiga. Una experiencia sobre la que la tiktoker afirma que podría dar para escribir una serie completa, pero que ha resumido en varios vídeos: la mejor amiga de Hailey conocía a su marido desde la adolescencia , ya que ambos tenían la misma edad y fueron juntos al instituto.

La tiktoker y su amiga pasaron varios años distanciadas, ya que Hailey se había separado de ella para tratar sus adicciones y porque su ex era muy controlador. Pero cuando la joven se enteró que su antigua gran amiga estaba embarazada, decidió llamarla y retomaron la amistad, hasta el punto de hacerse inseparables de nuevo. De hecho, fue Hailey quien estuvo a su lado durante el parto.

Muchos seguidores le han preguntado a la tiktoker cómo descubrió que el bebé de su amiga era hija de su ex y ella ha explicado que ninguno de los dos se lo contó, sino que se enteró por pura casualidad : tres días después del parto, fue a visitar a su amiga y tomó al bebé. Fue entonces cuando descubrió un pequeño bulto en el cuello de la niña, una marca de nacimiento que también tiene su hijo mayor, un bulto de grasa que es hereditario. "Ahí supe que la niña era de mi marido", explicó Hailey.

Otra de las preguntas que le han hecho sus seguidores es si ha perdonado a su amiga o si sigue teniendo buena relación con ella. Hailey ha sido muy clara: sí que la perdonado y ha dado dos razones para hacerlo. "Yo la he perdonado y espero que ella se perdone a sí misma. Creo que ella estaba muy influenciada por su drogadicción cuando tomó estas decisiones y lo sé porque yo misma tuve mis propias adicciones, así que sé que a veces tomas decisiones que no representan quien eres [...] Sigo queriéndola y me preocupo por ella. Le deseo lo mejor", ha comenzado diciendo la tiktoker.