Intentan echar a una mujer de un parque de atracciones por llevar unos pantalones demasiado cortos

La mujer había ido a uno de los parques de atracciones Sin Flags con su pareja y con su hija

Una supuesta agente se acercó a Bailey y le amenazó por llevar unos pantalones demasiado cortos

La mujer lo grabo todo y lo compartió a través de sus redes sociales, también le enseñó el vídeo a la policía

Una mujer, Bailey Breedlove, ha aprovechado las redes sociales y su visibilidad en estas para compartir y denunciar lo que le ocurrió el pasado 30 de abril en un parque de atracciones al que había ido a pasar el día con su pareja y su hija.

El día había transcurrido con total normalidad para Bailey hasta que se le acercó una supuesta oficial de policía para decirle que no estaba permitido que su hija se tirase rodando por una de las colinas del parque. Esto fue algo que entendió Bailey, a pesar de que en ningún momento había quitado los ojos de encima a la niña y sabía que estaba bien y que no corría peligro.

No obstante, el motivo del enfrentamiento entre Bailey y la oficial de policía llegó segundos más tarde cuando esta le dijo que le iba a multar por llevar unos pantalones demasiado cortos. Así es, eso fue lo que le dijo la oficial de policía a Bailey que no podía creer lo que estaba escuchando.

La joven, indignada por lo sucedido, decidió contar su historia tanto en TikTok como en Facebook, donde junto al vídeo escribió lo siguiente: "Me agarró del brazo para darme la vuelta y procedió a decirme que mis pantalones cortos eran 'demasiado cortos'". Además, asegura que a continuación el "gerente apareció y comenzó a avergonzarme". "Me dijeron que tenía que ir a comprar pantalones cortos nuevos y no estoy obligada a comprar nada que no quiera".

Su hija de tan solo 11 años estuvo presente durante toda la discusión y puede verse en el vídeo como lo pasó realmente mal. No para de llorar por la situación tan incómoda que tiene que vivir.

No quisieron identificarse

El vídeo que compartió Bailey en su perfil de TikTok acumula ya más de dos millones y medio de visualizaciones y en su perfil de Facebook ha asegurado que su "experiencia allí fue traumática". Además, en su relato de Facebook ha contado que los supuestos policías le escoltaron hasta la entrada.

Bailey y su pareja le pidieron los números de placa, pero "no nos los proporcionaron". "Estaba aterrorizada de ir a la cárcel por un par de pantalones cortos. Sus oficiales hicieron llorar histéricamente a mi hija de 11 años pensando que su madre estaba a punto de ser arrestada", aseguró la mujer, ya que este fue uno de los motivos por los que más molesta estaba.

Resultó no ser oficial de policía

Bailey compartió lo ocurrido en su perfil de Facebook, pero también fue a hablar con la policía de Oklahoma City a la que le enseñó el vídeo que había grabado en el parque de atracciones. Pues bien, para su sorpresa, el jefe del departamento les dijo que la mujer del parque no es oficial de policía y que denuncien lo sucedido.

Así es, parece que simplemente se había comprado un uniforme y hecho pasar por un oficial de la policía, por eso tampoco quiso enseñarle su identificación, posiblemente porque careciese de ella.

Tras hablar con la policía, Bailey ha pedido a Six Flags que le devuelvan el dinero que gastó en el parque "por el trauma causado a mi familia por un par de pantalones cortos en un día caluroso. No dejaré que esto pase ya que estamos en 2021 y no en la escuela secundaria. Hemos contactado con el departamento de policía de Oklahoma, así como con un abogado".