No obstante, esto no es todo. Saber posar es también determinante para proyectar una determinada imagen a través de nuestras publicaciones y precisamente esto es lo que ha querido reivindicar y visibilizar en una de sus últimas publicaciones la entrenadora personal Georgina Cox.

La importancia de saber posar

No obstante, la entrenadora personal no se ha limitado únicamente a mostrar el cambio de su cuerpo, sino que también ha contado en el post cómo ha ido cambiando en los últimos años su relación con su cuerpo, ya que antes ella también se comparaba con las mujeres que veía en Instagram: "Con el tiempo, me di cuenta de que las fotos con las que me estaba comparando eran probablemente fotos de otras mujeres que eran EXACTAMENTE iguales. Mujeres, que se pueden enfrentar a batallas similares a la mía con SU cuerpo", escribía la joven que también en un pasado lidió una batalla similar a la que pueden estar tratando de superar muchas otras personas.