"Me creo que estoy más buena de lo que estoy". ¿Sabes qué es la pibonexia?

“Me creo que estoy más buena de lo que estoy”

Susi Caramelo lo explica bien alto: hay quien le dice que no es para tanto, ¡pero es que no se lo cree!, “me creo que estoy más buena de lo que estoy”, explica. Y ya si el mismísimo Álex González te ve en la peluquería, momento culmen con la cabeza repleta de papel plata en proceso de decoloración capilar, y tras pedirle que borre semejante imagen de ti de su cabeza de su boca sale un “pibón” (historia real sufrida por la propia humorista), ¿cómo no te vas a venir arriba y sentirte una diosa empoderada?