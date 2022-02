Un joven consigue detectar una común estafa a tiempo y vacila a su timador: "Quiero vivir tranquilo"

En octubre de 2021 la Policía Local de Granada alertó de este tipo de estafas

A Javier le escribió una persona totalmente desconocida haciéndose pasar por un familiar que vivía en el extranjero y quería volver a España

El joven estuvo vacilando a su timador durante un tiempo y lo ha compartido en Twitter, donde se ha vuelto viral

En octubre de 2021 la Policía Local de Granada informó, a través de su perfil de Twitter, de un tipo de fraude que se estaba dando con cierta frecuencia: los estafadores se hacen pasar por un familiar de la persona que está al otro lado del teléfono y fingen estar en apuros para hacerse con sus datos personales y suplantarle la identidad y/o realizar alguna estafa.

A final de año volvieron a compartir esta información, ya que este tipo de estafas seguían sucediendo. Lo más común es que escriban haciéndose pasar por un familiar lejano que necesita ayuda para "volver a España" y este fue precisamente el mensaje que recibió un joven al que intentaron estafar.

Este joven, cuyo nombre de usuario en Twitter es Kalipo de Melocotón, ha compartido a través de esta red social la conversación que mantuvo con un estafador. Sin embargo, él pilló muy rápidamente cuáles eran las intenciones de esta persona y por eso no pudo salirse con la suya. Es más, en el primer tuit de su hilo viral escribió: "Chavales, no me lo creo que me están intentando estafar. Va va dadme ideas que el troleo". Este tuit, que es el primero de un divertidísimo hilo, se ha vuelto viral con más de 21.000 likes.

Consiguió vacilar a su estafador

El joven recibió el siguiente mensaje de un número que no tenía guardado: "Hola cómo estás besos y abrazos a la distancia te cuento que estoy de regreso a España". Nada más leer este mensaje supo identificar que se trataba de una estafa de algún tipo, así que decidió vacilarle.

Al principio se mostró simpático y le preguntó que cuál de todos los familiares que tenía fuera del país era, a lo que su estafador respondió: "Quién crees que te escribe desde el extranjero, quién se te pasa por la mente". El joven se inventó varias opciones y su estafador se quedó con una de ellas: María.

"Sí soy yo María, creía que te habías olvidado de nosotros. Cómo estáis, qué me cuentas de la familia. Espero que todos bien de salud", le responde la supuesta "María". El joven le da conversación, le informa del estado de salud de "su familia" e incluso se inventa que su tía Manoli murió a causa de un cáncer. Sin embargo, "María" centra la conversación en que está intentando volver a España, pero que no puede porque no se ha puesto la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus: "Yo en estos momentos me encuentro en un área restringida sin saber qué hacer", le dice su supuesta prima, que aprovecha para pedirle ayuda.

A ella, lo que más le preocupa es que han mandado sus maletas a Bolivia y en ellas lleva todos sus ahorros, así que da su número de teléfono para que se pongan en contacto con él y le pide una fotografía del DNI por los dos lados. En vez de mandarle una fotografía de su carnet real le envía un par falsas con una fotografía del actor Pepe Viyuela.

La conversación continuó hasta que el joven le preguntó al estafador si se acordaba de "cómo se llamaba su mamá", a esta pregunta no supo responder, así que no volvió a escribirle jamás: "Bueno para los que se lo pregunten, al final no me volvió a responder y bloqueé ambos números porque pasaba de movidas sinceramente. Me alegro mucho de que tanta gente se haya reído y haya pasado un buen rato leyendo el hilo", ha escrito el joven en Twitter.