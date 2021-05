No se lo esperaba

Irene (@poncelam._ en Instagram) ha explicado en una entrevista en el canal de BDP que no esperaba ganar la final del concurso. "Yo ya estaba contenta por lo que digo en la canción. Cada vez que me subo a un escenario va a ser por él, todo va a ser por él, es la persona más importante de mi vida. Me siento súper shockeada, cuando todos han votado y he visto que he ganado, he pensado 'no puede ser'; incluso se me han caído unas cuantas lagrimillas", ha dicho la cantante, recordando de nuevo a su padre, al que siempre tiene "muy presente".