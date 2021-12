Una madre encuentra 218 euros en el juguete de su hija de cinco años: "No sé de dónde lo sacaría"

"Tiene cinco años, así que no sé de dónde sacaría el dinero. Veamos cuánto hay aquí" , puede escucharse decir a la madre en uno de los vídeos que ha subido sobre este tema. Y es que en un primer momento ella no tiene ni idea de dónde habrá sacado su hija tal cantidad de dinero.

No obstante, la madre tuvo que explicarle que eso no estaba bien, que no lo volviera a hacer; algo que le hizo prometer a su hija, que aseguró que le haría caso. No obstante, si algo similar vuelve a ocurrirle a esta madre con su hija, seguro que volverá a grabarlo para compartirlo con sus seguidores a través de otro divertido vídeo de TikTok,