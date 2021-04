Marina Yers la vuelve a liar con las mascarillas: "Al parecer tienen larvas"

"Señoras y señores, las mascarillas quirúrgicas al parecer tienen larvas", dijo Marina en sus redes hace unos días. Quizás le hubieran pasado por alto este malentendido si no fuera porque, hace tres meses, la influencer dio un discurso, también a través de su cuenta en TikTok, sobre cómo nos habían lavado el cerebro a la mayoría de la población mundial, defendiendo que el coronavirus no existía .

Con este historial, cada vez que vemos que Marina Yers es tendencia en Twitter no podemos evitar pensar "bueno, a ver qué ha dicho ahora". Y lo que la influencer ha querido compartir con sus seguidores esta semana es que se ha tragado un bulo del rapero Flowzeta. Este chico estaba compartiendo imágenes de mascarillas quirúrgicas en las que podían verse unos hilillos negros que se movían a veces, sentenciando que se trataba de larvas.

Marina se lo creyó y, como es muy lógico, quiso avisar a todo el mundo para que nadie se llevase larvas a la cara. Lo que pasa es que las mascarillas quirúrgicas no tienen larvas. Por no hablar de que las larvas no tienen por qué ser negras, pero ese es otro tema.