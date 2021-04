La hija de Martin Scorsese, Francesca Scorsese, es muy activa en las redes sociales

Francesca ha retado a su padre en TikTok a adivinar qué son o para qué sirven varios productos de belleza e higiene para mujeres

Es oficial: ya no existe ningún medio audiovisual en el que Martin Scorsese no haya arrasado. Su carrera artística se ha desarrollado en el mundo del cine principalmente, pero el famosísimo director de ascendencia italiana también lo ha petado haciendo series, documentales... ¡y ahora también TikToks!

Francesca Scorsese, la hija menor de Scorsese, tiene 21 años y es muy activa en redes sociales. Le encanta presumir de padre en ellas, y es que debe admirarlo tanto que incluso ha querido seguir sus pasos y convertirse, también, en directora. Francesca estudia en la misma escuela donde se formó su padre, NYU Tisch School of the Arts, pero en sus ratos libres hace lo mismo que otros muchos chicos de su edad: trolear a sus padres en TikTok.

Francesca Scorsese reta a su padre en TikTok

Aunque seas de esas personas que todavía no ha acabado de entender de qué va TikTok (pues de hacer vídeos, si es que no tiene más) seguro que sí has escuchado que en esta plataforma se llevan mucho los retos y los challenges. Algunos más peligrosos, y otros más graciosillos. Además, también se lleva mucho hacer cosas con padres o hermanos pequeños, como cuando fue tendencia poner la canción 'Devuélveme a mi chica' de Hombres G y grabar la reacción de tus padres flipándose con el temazo.

Sabiendo esto, Francesca grabó a su padre, ¡pero es que su padre es el mismísimo Martin Scorsese!, en un challenge sobre utensilios de belleza e higiene para chicas.

Como Martin es lo más, que además de ser un grandísimo artista también es un tío superdivertido, no solo se animó a participar en el tiktok de su hija, sino que nos ha hecho soltar buenas carcajadas viéndolo. ¿Las pruebas a las que el ganador del Oscar Martin Scorsese tuvo que someterse? Un rizador de pestañas, una copa menstrual o unas pezoneras.

La prueba consistía en ponerle la foto de varios productos "de mujer" (que tampoco es que sean de mujer, pero bueno, para que nos entendamos) y que su padre dijera cómo se llama o, al menos, para qué sirven. Tenemos que decir que el señor Scorsese sí acertó alguno, como el rizador de pestañas o la beauty blender.

¿La copa menstrual aún no es famosa?

A Martin Scorsese le vamos a perdonar que no sepa qué es una copa menstrual. A ver, tiene 78 años y este es un invento relativamente reciente. Sin embargo, el problema no es que un hombre de su edad no sepa qué es eso, sino que todavía hay gente de la edad de Francesca que no está familiarizada con este utensilio que ha revolucionado la higiene menstrual.