No es la primera vez ni será la última que vemos en redes sociales una escena similar a esta, o conocemos el testimonio de una persona que denuncia algo parecido. Los bares y las discotecas son dos de los espacios donde más manoseos no consentidos se producen. Es cierto que con las medidas covid ya no es tan fácil sobetear a una mujer y hacer como que fue sin querer, pero, sin duda, hay gente que sabe apañárselas.