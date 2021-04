Un niño de 12 años muere tras ahorcarse haciendo un reto de internet: "Nunca imaginé que mi hijo haría algo así"

Este es, por ejemplo, el caso de Joshua Haileyesus, un niño de tan solo 12 años de Colorado, Estados Unidos, que quedó en estado de muerte cerebral tras intentar el peligroso reto de TikTok 'Blackout Challenge' el pasado 22 de marzo. El niño ha permanecido durante 19 días en el hospital, pero finalmente no ha conseguido sobrevivir y falleció el pasado martes 13 de abril.

¿Cómo ocurrió todo?

Que otras familias no tengan que pasar por lo mismo

"A todos los que oraron implacablemente y compartieron nuestra carga durante estos momentos difíciles, se lo agradecemos. Sus oraciones y amor nos han reconfortado y les agradecemos su apoyo". El menor finalmente fue desconectado, ya que los médicos no pudieron hacer nada más por salvar su vida y falleció el pasado martes 13 de abril.

Otro reto peligroso de TikTok

Esta no es la primera vez que se tiene que alertar de la peligrosidad de un reto de TikTok. Lo mismo ocurrió cuando se puso de moda por Halloween pegarse colmillos de vampiro. El reto de TikTok no consistía únicamente en aparecer con esta nueva dentadura, sino en pegársela tan fuerte que no se les despegase ni comiendo ni lavándose los dientes.