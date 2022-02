'Soy Georgina', el docu-reality producido por Netflix sobre la vida de Georgina Rodríguez , está siendo la sensación del momento. La novia de Cristiano Ronaldo se ha dejado ver tal y como es por primera vez, y cientos de miles de personas no han podido apartar la vista de ella durante los seis episodios que dura su serie. Y algunas, por supuesto, no se han podido resistir a hacer memes y parodias.

"Yo era una mujer normal, y desde que estoy con él todas me envidian", dice Gregoria. "He ordeñado vacas, he segado maíz, he cogido algodón, y ahora soy la puta ama", remata.