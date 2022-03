Ese dato les hizo pensar que "no era un robo casual", sino que se encontraban ante la acción de "una banda organizada", información que pusieron en conocimiento de la policía. Unos días más tarde, a la hija de Jiménez le llegó un mensaje a su cuenta de Instagram de otra cuenta "aparentemente normal" de una persona anónima: "Otro adolescente con un perfil similar y que no levanta sospechas". En el mensaje, ese chico aseguraba que tenía el móvil de la joven.

Pues bien, era mentira, ese chico no tenía el móvil de la hija de Pepo, algo que ella puso en duda desde el momento en el que él le pidió que le diera la clave de acceso a su teléfono: "Mi hija confirma que es el suyo por cómo describe el fondo de pantalla y otros detalles, pero el de la cuenta le dice que para creerla tiene que dejarle la clave de desbloqueo y comprobar información: 'Para que no me engañes tú, dice'. Afortunadamente mi hija duda y no se lo da".