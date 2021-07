Aplausos para la reacción de un padre al enterarse de que su hija es lesbiana: "Lo orgullosa que estoy de él"

Precisamente, aprovechando este día, Marina González quiso compartir con sus seguidores de Twitter cómo fue la conversación que mantuvo con su padre (por WhatsApp) en la que le decía por primera vez no solo que era lesbiana, sino que además tenía novia, se llamaba a Raquel e iba a almorzar en su casa.

Cuando le dices por primera vez a algún familiar o a tus seres queridos que estás saliendo con alguien de tu mismo género muchas veces piensas que esto es algo que les va a sorprender o que no se esperan y te imaginas una y otra vez cómo será su reacción.

Es más, ojalá todo el mundo reaccionase de una manera tan natural como el padre de Marina González. Esta joven le escribió a su padre: "Hola papá, tengo novia, se llama Raquel y se viene a almorzar a casa, ¿vale?", así fue la "salida del armario" de Marina con su padre y este no le dio la más mínima importancia, lo trató con total normalidad.

Al leer la conversación de Marina y su padre, algunas personas han pensado que, con las respuestas de él, quizá el hombre quiso obviar el tema, pero no fue ni mucho menos así. En ningún momento fue esa la intención del padre de la joven y esto lo ha querido dejar bien claro Marina con un segundo tuit que ha publicado como respuesta al anterior.

Los comentarios se han llenado también de personas que aplauden la respuesta del padre y pidiendo que ojalá algún día lo normal sea no sorprenderte al escuchar que tu hija está enamorada de alguien de su mismo género.

Salir del armario no es siempre una tarea sencilla. No todo el mundo se siente preparado para hacerlo en el momento que tiene clara su orientación sexual o su identidad de género. Esto lo saben bien las seis personas con las que hemos hablado en Yasss y que han querido compartir sus historias personales descubriendo y celebrando su sexualidad o identidad de género no normativa. ¡Haz click en el siguiente vídeo para escuchar sus historias!