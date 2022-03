La respuesta tajante de un trabajador cuando recibe llamadas fuera de su horario laboral

Iván ha compartido las llamadas perdidas de su cliente y los mensajes que este le envió pasadas las 23:30 horas

La insistencia del cliente ha cabreado a muchas personas en Twitter, pero los comentarios están muy divididos

El joven se preocupó por su puesto de trabajo, pensaba que lo perdería, pero al final no

El teletrabajo ha traído consigo muchas cosas positivas, pero también algunas negativas, como, por ejemplo, la sensación de no desconectar del trabajo al pasar tu jornada laboral en la misma habitación en la que descansas. También ha hecho que los horarios sean más flexibles, pero hay quienes se aprovechan de eso y hacen que los trabajadores alarguen su tiempo de trabajo.

Esto es precisamente lo que ha denunciado Iván Nava en un tuit que se ha vuelto viral en cuestión de unos pocos días. No era la primera vez que este chico recibía llamadas de sus clientes a deshoras y ha querido compartirlo a través de esta red social para visibilizar lo que él considera un acto inapropiado.

Iván ha subido a su perfil de Twitter un par de capturas de pantalla en las que se puede ver la conversación que mantuvo con su cliente por WhatsApp, todas las llamadas que recibió de este y a qué hora fueron. A día de hoy, su tuit acumula más de 109.000 likes y miles comentarios de todo tipo, desde los de aquellas personas que aplauden su actitud hasta los de los que creen que debería haberle cogido el teléfono.

Llamadas pasadas las 23:30 horas…

Iván recibió la primera llamada a las 23:38 horas. Como es lógico, a esa hora él ya no estaba trabajando, así que decidió no coger el teléfono móvil. No obstante, su cliente siguió llamándole y viendo que no conseguía que respondiera a sus llamadas le escribió por WhatsApp: "Contesta, me urge hablar contigo".

Iván no le contestó y él siguió llamándole: "Necesito aclarar unos puntos del evento del fin de semana. ¿Me puedes coger la llamada?", le escribió en un segundo mensaje al que tampoco obtuvo respuesta, así que continuó llamándole y escribiendo: "Veo que estás en línea contesta!".

Ante este comentario Iván ya no se quedó callado y sí que quiso responderle siendo muy claro: "No, a ver, permíteme, Francisco, yo no trabajo 24/7 y te pido que, por favor, midas tus palabras, ya en alguna ocasión tuvimos un problema por tus modos de tratar a mi gente. A partir de mañana entrego tu cuenta a otro director y a mí déjame de molestar. No me interesa trabajar con un patán, mandón, soberbio y arrogante como tú. Que tengas buenas noches".

¿Tuvo problemas con su jefe?

Fue muy tajante con su respuesta y es por eso que le preocupaba que le echaran la bronca al día siguiente en la oficina, lo dejó por escrito en Twitter: "Seguramente esto me va a meter en un broncón mañana en la oficina, pero de que se siente bien, se siente bien, y muy bien"; sin embargo, nada de eso ocurrió.