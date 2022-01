Rosalía responde contundente a las críticas que ha recibido tras el adelanto de 'Hentai', su próxima canción

Rosalía ha asegurado que este 2022 llegaría su nuevo disco, 'Motomami' , y sus fans están ya deseando poderlo escuchar al fin; sin embargo, la catalana todavía no ha anunciado la fecha de publicación del álbum.

Rosalía ha publicado un adelanto de 'Hentaï' y lo que está claro es que este no ha pasado en absoluto desapercibido, ni mucho menos. En cuestión de horas ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales y tanto sus seguidores como aquellos que no son tan fans de la música de la catalana han conseguido colar el nombre de Rosalía entre las tendencias de Twitter.

El vídeo de Rosalía ha sorprendido tanto a aquellos que ya lo han visto que Twitter se ha llenado de reacciones al respecto. Son muchas las personas que han opinado sobre este trocito de 'Hentaï'; por un lado, están aquellas que aman como suena, pero no les gusta nada la letra, también están las que odian la canción y las que aplauden que la catalana se atreva a hacer cosas distintas a las que estamos acostumbrados a escuchar.

Sin embargo, han sido tantas las personas que se han quedado en shock tras escuchar la canción que en Twitter podemos encontrarnos con comentarios como: "Rosalía te lo suplico just go back a hacer flamenco pop nunca es muy tarde por favor te lo ruego para" o "Rosalía no hizo nada realmente decente desde El Mal Querer".