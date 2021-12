Rosalía se abrió este perfil de Instagram el 27 de enero de 2021, pero no ha sido hasta ahora que lo han descubierto sus fans porque ha sido ella misma la que lo compartió en sus historias. Es más, ahora ya le siguen 160.000 personas, a pesar de ello, sus seguidores esperan que no deje de subir a esta cuenta sus fotografías más personales.

Que Rosalía y Rauw Alejandro son pareja ya no es ningún secreto. Ninguno de los cantantes esconde ya esta relación en sus perfiles en redes sociales. No obstante, hay muchas fotos que la pareja se ha sacado a lo largo de su relación, que no han visto la luz. Algunas de ellas, hemos podido verlas en este perfil de Instagram llamado: Holamotomami.