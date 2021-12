Rosalía, multada por la policía estadounidense mientras hacía promoción de su nuevo disco

En una entrevista para la revista Rolling Stone, Rosalía explicó, sobre el título del álbum, que "es un nombre femenino, aunque 'moto' es una cosa y 'mami' otra. Para mí, hay una dualidad, como en su sonido. El registro está estructurado en binarios, dos tipos de energía contrastante". Además, añadió: "Creo que es el disco más personal y confesional que he hecho hasta ahora. Siempre me he considerado una narradora de historias. 'Motomami' es la historia más personal que he contado. En mi cabeza, 'Motomami' tiene sentido como concepto, como figura femenina que se construye a sí misma. Entonces, así es como funciona: es casi como un autorretrato". ¡Como para no tenerle ganas!