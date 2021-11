Una de esas cuentas, que acumula 157.000 seguidores, es @bellezafalsa, que esta vez ha centrado su atención en Rosalía . "Realidad vs. Instagram", comentaba junto a un par de fotos: en la primera de ellas se podía ver a la cantante posando en la alfombra roja de LOS40 Music Awards 2021 el pasado 12 de noviembre y la segunda es una de las que ella compartió ese mismo día en Instagram, cuando posó por primera vez en público junto a su novio Rauw Alejandro .

@bellezafalsa pidió a sus más de 150.000 seguidores que se mojasen, siempre con respeto, y que analizasen si la foto estaba retocada o no. El veredicto ha sido muy claro: mayoritariamente, la gente piensa que Rosalía se ha pasado con el Photoshop para parecer más delgada y la han criticado mucho por promover una imagen de belleza que no se ajusta a la realidad.

"No entiendo el porqué de retocar las fotos al extremo", "Pero, ¿es la misma persona?", "Flipando. ¿Qué necesidad? Hay que aprender a aceptarse y normalizar los cuerpos tal y como son", "Eso es engañar a sus seguidores", "10 kilos se ha quitado", "No entiendo la necesidad de crear inseguridades", "Se empeñan en aparentar cintura de Barbie cuando no la tiene", han sido algunos de los comentarios que ha dejado la gente, muy critica con la cantante de 'La Fama'.