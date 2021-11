La cantante ha concedido una entrevista a la revista 'Rolling Stone', de la que protagoniza su portada de diciembre de 2021

En ella, ha hablado acerca de su tercer disco, que llegará en 2022 y en el que afirma que se ha "arriesgado"

La catalana ha asegurado que el álbum tiene muchas referencias a su vida diaria y que trata temas muy diversos

Rosalía acaba de cumplir otro sueño al protagonizar la portada del número de diciembre de la prestigiosa revista musical 'Rolling Stone' en su edición en español. "Rosalía, el camino a su emancipación", titula la publicación, en la que la catalana concede una extensa entrevista explicando cómo será su tercer disco, 'Motomami', que verá la luz en 2022, cuatro años después del lanzamiento del álbum que le lanzó al estrellato internacional, 'El Mal Querer'.

El pasado 2 de noviembre, la artista subía un teaser a sus redes sociales para dar a conocer el nombre de este nuevo proyecto, el año de lanzamiento y un trocito de lo que parece que será una de las canciones que estén incluidas en él, pues se repite en varias ocasiones el título del disco, que se llama igual que la empresa que la artista y su madre, Pilar Tobella, fundaron en 2019 para llevar algunos de sus asuntos de representación. No obstante, la cantante de 'La Fama' no dio más pistas acerca del nombre que había escogido ni pistas acerca del álbum.

En su entrevista con Diego Ortiz, la cantante ha aclarado algunas de las incógnitas que le surgieron a sus millones de fans, que esperan con muchas ganas el estreno de 'Motomami'. Sobre el título del álbum, ha explicado que "es un nombre femenino, aunque 'moto' es una cosa y 'mami' otra. Para mí, hay una dualidad, como en su sonido. El registro está estructurado en binarios, dos tipos de energía contrastante"; poniendo de manifiesto que habrá una mezcla entre géneros y que su tercer disco será, como el resto de sus trabajos, innovador y experimental.

"Siento que me he arriesgado"

El periodista de 'Rolling Stone', Diego Ortiz, pudo escuchar el disco antes de la entrevista y ha reafirmado esa información: en 'Motomami' habrá una mezcla de géneros. "Los géneros son cosa del pasado; hay espacio para todo aquí: arte y sabor, dembow, champeta, flamenco, bachata, hip-hop, melodías de piano". Ortiz ha calificado el disco de "obra maestra" y afirma que es "un retrato completo" de la artista: "Es un trabajo innovador y de vanguardia que captura las raíces y capacidades técnicas de Rosalía […] Desafía la música comercial tal como la conocemos".

La catalana está de acuerdo con Ortiz y cree que el disco es un retrato de ella misma: "Creo que es el disco más personal y confesional que he hecho hasta ahora. Siempre me he considerado una narradora de historias. 'Motomami' es la historia más personal que he contado. En mi cabeza, 'Motomami' tiene sentido como concepto, como figura femenina que se construye a sí misma. Entonces, así es como funciona: es casi como un autorretrato".

Por otra parte, también siente que es cierto que se ha "arriesgado" y es que no quería repetir nada, "por pequeño que fuese", de lo que hizo en sus primeros discos, 'Los Ángeles' y 'El Mal Querer': "No me gusta mirar atrás". Aunque ha dejado claro que sigue disfrutando como entonces de hacer música: "Me divierto"; pese a que esta vez ha tenido que componer durante varios meses en solitario debido a la pandemia del coronavirus: "Hubo un tiempo en el que me sentí al borde de un abismo a nivel creativo".

"En este caso, más que nunca, sentí el peso y la responsabilidad de todo el proyecto […] No veo el aislamiento o el tiempo que pasé sola como algo negativo. Me hizo esforzarme mucho como escritora y como productora", ha explicado la artista, que también ha confesado a 'Rolling Stone' que intentó no pensar en "el contexto [de la industria musical], el negocio", pero que le resultó muy difícil, ya que ahora tiene "una responsabilidad" mayor y un "gran equipo" que depende de ella.

¿Qué encontraremos en 'Motomami'?

Rosalía, que ha dejado claro que su "enfoque de estudio" ha sido "como siempre" la experimentación, ha explicado en esta entrevista que en 'Motomami' se abordarán varios temas, resolviendo así una de las grandes dudas de sus fans, que se preguntaban si trataría un único asunto como en 'El Mal Querer', que versó acerca del desamor, pues se inspiró en la historia narrada en 'Flamenca', una novela medieval del siglo XIII que relata una relación amorosa muy tóxica para su protagonista. Aunque también hay muchos seguidores de la cantante que piensan que se inspiró en su noviazgo con C. Tangana.

En 'Motomami' habrá mucho más que desamor, ha explicado la cantante: "Transformación, sexualidad, desamor, celebración, espiritualidad. También las cosas del día a día y el respeto por uno mismo. Todas esas cosas están incluidas [...] Hay una parte autobiográfica en este álbum, muchas referencias a mi vida diaria. Pero también hay un reflejo del artista o la figura del artista, y cómo se relaciona con el mundo exterior, también con la audiencia, con el mundo al que está expuesta".

Rosalía también ha comentado que el impacto del feminismo ha sido "muy importante" en este trabajo y que se ha rodeado de artistas que le inspiran durante su creación, como Tokischa, Rita Indiana o Caroline Shaw; a la vez que ha revelado qué tipo de música ha estado escuchando mientras componía las canciones que estarán incluidas en 'Motomami': Héctor Lavoe, Nina Simone, Patti Smith, Bach, dembow, bachata clásica y mucho reguetón.