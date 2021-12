En el tracklist compartido por @RosaliaInfoES hay otros títulos como 'Chicken Teriyaki', 'Sakura' o 'La Combi Versace', de los cuales también han filtrado información los fans. Esta misma cuenta ha publicado un fragmento de 'Sakura', que habría compartido Rosalía en esta cuenta privada de Instagram de la que hablamos, en la que se puede escuchar a la artista cantando a solas: "Flor de sakura, no me da pena, me da ternura. Flor de sakura, no pa' siempre puedes ser una estrella y brillar".