No es ningún secreto que hay cantantes de reguetón que se llevan fatal entre ellos y que suelen tirarse beef en los temas que componen o a través de sus redes sociales, es decir, se lanzan pullitas o indirectas que es muy fácil que sus fans reconozcan. Anuel AA y Arcángel, por ejemplo, acaban de enterrar el hacha de guerra y, hace unas semanas, vimos a Residente cargar contra J Balvin por criticar los Grammy Latinos tras no recibir un buen número de nominaciones. Pues ahora los seguidores del género se han encontrado con un nuevo enfrentamiento entre dos estrellas del reguetón.

"Si ere' bueno bailando, como cucaracha yo te pongo a hacer breaking", canta Cortez, haciendo referencia al baile viral de Rauw Alejandro, en el que se movía a ras de suelo y con el que conquistó a sus fans en un show a comienzos de septiembre. Pero esta no es la única ocasión en la que Cortez le manda una indirecta en este canción a su colega de profesión, ya que también hace referencia a Rosalía en la misma estrofa: "Tu española quiere que le hable en english [inglés]. Do you wanna fuck? [¿Quieres follar?] 'Jhayco, quiero en el Bentley'".