Sanitarios comparten los motivos de consulta más raros que se han encontrado en Urgencias: "Usted también lo tiene"

Trabajar en un servicio de urgencias puede ser una experiencia muy dura, ya que a estos acuden personas cuyos problemas o dolencias no pueden esperar y en algunas ocasiones son muy graves. No obstante, no todas las experiencias son tan trágicas y ha sido precisamente en las más divertidas en las que se ha querido centrar Julio Armas, un médico de urgencias que se ha vuelto viral en Twitter.