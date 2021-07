Una serpiente pitón muerde en los genitales a un hombre que estaba sentado en el inodoro

Muchas personas tienen auténtico pánico a las serpientes. Y otras muchas no pueden soportar la idea de encontrarse una en su casa. Lo cierto es que muy poca gente ha visto a una campar a sus anchas por su baño o ha gritado por la mañana al encontrarse una en la cocina al ir a prepararse el desayuno. Pero estas historias existen y buena muestra de ello la puede dar un hombre austríaco de 65 años que ha recibido un mordisco en los genitales por parte de una serpiente pitón .

Después de recibir el mordisco, el hombre acudió rápidamente a Urgencias para que lo examinaran y allí le confirmaron que no había recibido heridas graves. La pitón no era venenosa, así que el mayor miedo que puede tener una persona que reciba un mordisco así estaba descartado, pero los médicos le hicieron varias pruebas para comprobar que no había pillado una infección.