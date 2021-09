Soy una pringada pide perdón tras sus declaraciones sobre Vox y sus votantes: "Me perdieron las formas"

El diputado Gabriel Rufián tiene en YouTube un programa de entrevistas, La Fábrica, al que han asistido invitados de lo más variados, desde Samantha Hudson hasta Xabier García Albiol. Su última entrevistada ha sido Esty Quesada, más conocida como 'Soy una pringada'; no obstante, el vídeo de la entrevista ya no está disponible porque el equipo de La Fábrica ha decidido borrarlo tras el revuelo que ha ocasionado este en las redes sociales.

A lo largo del programa, Rufián y Soy una pringada hablan de multitud de temas, entre ellos, el entrevistador le pregunta qué hay que hacer con Vox, a lo que ella responde: "Matar. ¿Está mal matar? Sí. A veces, no. Pero es que yo ya veo que o nosotros matamos o nos matan a nosotros".

Esta respuesta de Esty no ha tardado en volverse viral en las redes sociales; ya que han sido muchas las personas que han criticado lo que dijo en el programa: "Estas son palabras de odio e incitando a la violencia contra las personas de Vox. Y Rufián ni se inmuta. Los mismos que quieren prohibir los piropos a las mujeres por la calle seguro que defienden que se puedan soltar estas barbaridades con total tranquilidad", dijo por ejemplo Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos.

Como Arrimadas, han sido muchos los políticos que se han pronunciado al respecto, después de ver el vídeo de La Fábrica, el cual, tras la polémica que ha causado, ya no se encuentra disponible en YouTube.

A pesar de que todo ocurrió en el programa de Rufián, él ha asegurado en una entrevista en La Sexta que "no comparto y condeno las palabras de Esty Quesada" . Es más, ha asegurado que "no hay ninguna idea que merezca ser llevada a cabo mediante la violencia. Siempre condenaré la violencia".

El político ha sido muy criticado por no reaccionar ante las palabras de la entrevistada y ha explicado que no lo hizo porque su programa "no es un debate": "Hago entrevistas, solo soy el espejo del personaje", ha asegurado.