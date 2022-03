Una de las categorías que más arrasan en internet son los vídeos de animales. Así, hace un par de años, triunfó en la red el vídeo de un loro del Lincolnshire Wildlife Park de Boston que imitaba a Beyoncé y, hace unos días, se viralizó en Twitter el de un oso panda que se deja caer a un foso y da varias volteretas sin poder enderezarse. "Me pregunto cómo esta especie sobrevive en la naturaleza", comentaba la cuenta que subió el vídeo a Twitter (@buitengebieden_).

El vídeo roza el millón de 'likes' en Twitter en tan solo una semana y ha recibido miles de respuestas, entre las que destaca una teoría que niega la existencia de los osos panda . Esta idea ha sido expuesta por @ArtMcFall y acumula más de 32.000 'me gustas' y casi 2.000 retuits, además de un buen número de contestaciones, siendo las más repetidas aquellas que la señalan como su "nueva teoría conspiranoica favorita".

A raíz del hilo de @buitengebieden_ en el que recopila vídeos de osos panda actuando de manera torpe o extraña, McFall ha asegurado en Twitter que está convencido de que los osos panda en realidad no existen: "No son animales de verdad. Son actores disfrazados". Pero este tuitero no se ha quedado ahí y ha dado una explicación a su sorprendente teoría.