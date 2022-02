Michelle, una mujer de Lafayette (California), perdió a su perrita Zoey en 2010 cuando volvía de hacer la compra. El animal, que llevaba puesto un microchip desapareció y Michelle pasó meses, incluso años, buscándolo. No obstante, fue pasando el tiempo y cada vez reencontrarse con su mascota parecía más complicado, incluso llegó a pensar que sería imposible.

Los años fueron pasando y esta mujer no supo nada más de su perrita, así que en 2015 la empresa encargada del microchip que llevaba puesto Zoey la dio por fallecida en su base de datos. Al haber pasado tanto tiempo desaparecido, dieron por hecho que el animal no habría sobrevivido solo durante cinco años; sin embargo, doce años más tarde, su dueña se ha llevado una inesperadísima sorpresa: ¡Zoey ha sido encontrada!

El oficial fue rápidamente a recoger al animal y descubrió que efectivamente este parecía enfermo. Lo que no se esperaba era descubrir al escanearlo que este llevaba desaparecido desde hacía doce años.

Al dar con el microchip, encontraron los datos de Michelle, que no había cambiado en todo este tiempo de número de teléfonos; así que pudieron ponerse en contacto con ella rápidamente y no tardó en ir a reencontrarse con Zoey. No se lo podía creer, después de tanto tiempo, y haberla dado por muerta, por fin habían podido reencontrarse.