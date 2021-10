Los perros rescatados en La Palma por el Equipo A se encuentran bien: "Llevaba días con el corazón encogido"

Tras la erupción del volcán Cumbre Vieja en La Palma hay muchas personas que han tenido que ser desalojadas de sus hogares porque la lava ha llegado hasta ellos o está próxima a hacerlo. No obstante, esto también ha afectado a los animales de la isla, tanto domésticos como salvajes.

Pues bien, este gato no ha sido el único animal que ha conseguido sobrevivir tras quedarse aislado por la lava del volcán. El pasado jueves apareció una pancarta en La Palma en la que podía leerse: "Fuerza La Palma. Los perros están bien. Team A".

Seis perros se habían quedado atrapados por la lava del volcán tras escaparse de sus casas al entrar en erupción el volcán. No obstante, las autoridades no tenían todavía el permiso necesario para acudir a la zona a recuperarlos. Estuvieron vigilando a los animales mediante un dron y también fue con estos dispositivos como le hacían llegar la comida. Sin embargo, cuando habían conseguido la autorización para ir a rescatarlos y preparado una operación especial para hacerlo, ya que estaban rodeados por la lava, las imágenes del dron mostraron que lo animales ya no estaban allí.