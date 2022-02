La emotiva historia de un padre que no quería perros en casa hasta que conoció a Tito: ahora son inseparables

Si nunca has tenido una mascota en casa probablemente desconozcas por completo cuánto se puede llegar a querer a un animal. A pesar de ello, no todo es de color de rosas, ya que esto también implica mucha responsabilidad, por ejemplo, si es un perro, tendrás que sacarlo a pasear varias veces al día, alimentarlo, estar pendiente de su salud, higiene, etc.