Un terraplanista asegura que Chile no existe: "Las casas parecen de cartón y las personas se nota que son actores"

Si hay teorías conspiranoicas absurdas puede que la del terraplanismo se lleve la palma. Son muchas las personas que en redes sociales y foros llevan años opinando sobre si la Tierra es o no plana cuando los científicos demostraron hace años que no lo es . No obstante, en 2019 sólo el 66% de los jóvenes entre 18 y 24 años de Estados Unidos estaban plenamente seguros de que vivimos en un planeta esférico (el 76% entre 25 y 34 años).

Esta creencia no es exclusiva de Estados Unidos, sino que se extiende por todo el mundo. Al igual que hay personas que creen que la Tierra es plana, también están aquellos que desmienten la existencia de determinados países. Este es, por ejemplo, el caso de un chico que cree que la Tierra es plana y que Chile no existe.

Chile es un país en el que habitan 18,95 millones de personas y tiene una extensión de 756.950 km², aún así este chico ha publicado un post en su perfil de Facebook en el asegura que cada vez tiene más claro que Chile no existe. Como era de esperar, esta publicación no ha pasado en absoluto desapercibida en internet.

Ha sido un usuario de Twitter, Jaime Coloma, quien ha hecho este post de Facebook viral gracias a una captura que ha publicado en su perfil. En la captura puede leerse el post del terraplanista que empieza diciendo: "He estado viendo este documental de Chile y cada vez tengo más claro que Chile no existe".

"¿Creen ustedes que Chile sea un país real? Yo nunca he estado en Chile ni conozco a nadie que haya estado allí. He visto algunas fotos, pero seguramente sean CGI. De toda la vida me han enseñado mapas de Chile, explicado que era un país de sudamérica, pero en mi investigación he descubierto que todo el que ha estado en Chile no podía demostrarlo. ¿Qué opinan?", concluye el mensaje de este chico que ha sido muy comentado en internet.