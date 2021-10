La razón de que el pelo de esta tiktoker sea tan popular es su longitud: ¡su melena ya es más larga que ella misma! En las fotos y vídeos se puede apreciar que su pelo ya se arrastra por el suelo y es que hace tan solo un mes superó su altura y mide unos centímetros más que ella. La razón por la que el cabello de Angelika es así de largo es que no se lo corta desde que tiene cinco años y ahora tiene 28, por lo que lleva 23 años sin pisar una peluquería para meterle la tijera a su pelo.

View this post on Instagram

Angelika cuida muchísimo su melena y jamás se atrevería a hacer algo como lo que hizo Kinsey Dixon, una joven tiktoker que intentó teñirse a sí misma el pelo de azul: el resultado fue desastroso, ya que se le quedó la piel de este color y también el suelo de su baño, lugar donde intentó hacerse el cambio de look. La tiktoker rusa, en cambio, no tinta su pelo, que lava un par de días a la semana con champú y acondicionador y que peina cuidadosamente a diario con un cepillo normal para evitar que se le hagan nudos, pues no tiene ninguna intención de que un nudo le haga tener que cortárselo.