La guionista ha dejado claro que la semana de su boda fue una de las más felices de su vida y que, aunque no le gusta contestar a lo que le dicen sus haters, en este caso considera que es importante hacerlo para que otras personas no se queden exclusivamente con el testimonio de aquellos que opinan que estaba mejor cuando estaba más delgada.

A lo que ha añadido que le resulta "irónico que se compare mi cuerpo con otro que también fue objeto de escarnio público". Además, ha pedido que se deje de asociar el estar delgado con estar sano o feliz, ya que hay ocasiones en las que esto no tiene nada que ver: "Las fotos con las que me comparan son de cuando tenía una adicción", ha explicado. Por tanto, cuando ella estaba más delgada, ni era más feliz, ni sus hábitos eran más sanos que ahora.

"En los 4 años transcurridos desde entonces he conseguido estar sobria y he comenzado mi vida como alguien que aspira a la salud y no sólo a los logros", ha asegurado. "Estos cambios me han permitido ser el tipo de hermana, amiga, hija que quiero ser y sí, conocer a mi esposo (quien, por cierto, no me reconoce en esas fotos viejas porque ve lo tenue que estaba mi luz)".