Gordofobia en Tokio 2020: se ríen del físico de un nadador y las redes se indignan

Es más, la gimnasta, harta del bullying que había estado recibiendo a través de las redes sociales, dio una entrevista a la BBC en la que habló abiertamente sobre lo mal que estos comentarios le habían hecho sentir: "En un punto llegué a creer que de veras no me veía tan bien. Pero luego pensé que los que hablaban así de mí no me conocían".