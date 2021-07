Simone Biles, la gimnasta olímpica que antepuso su salud mental a la medalla de oro

"Nunca me había sentido así en una competición. He intentado salir a disfrutarlo, pero en cuanto he salido a la pista he sentido que no, que no estaba preparada mentalmente. Así que he dejado que ellas [sus compañeras de equipo] se encargaran del resto y me he centrado en mí misma", declaró. Además, también reconoció que ella nunca "había hablado de este tipo de cosas porque lucho contra ello y sigo adelante, y no quiero costarle una medalla al equipo. Mis compañeras vieron que yo iba en serio y me apoyaron. Tenía la gente adecuada a mi alrededor para poder hacer esto".