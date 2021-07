La cantante estadounidense P!NK, conocida por temazos como 'Get The Party Started', 'What About Us' o 'Just Give Me a Reason', se ha enterado de lo ocurrido y no ha querido quedarse de brazos cruzados. Del mismo modo que apoyó a la selección cuando se plató y compitió sin el bikini reglamentario, cuando se enteró de que las jóvenes noruegas habían sido multadas por su gesto, tan importante en la lucha feminista, publicó un tuit en el que se ofrecía a pagar esa multa.