No es la primera vez, ni por desgracia será la última, que una mujer saca el tema del sexismo que existe en el entorno de los videojuegos. Además, tampoco es un problema intrínseco a nuestro país. Allí donde los videojuegos triunfan se repiten los mismos patrones. ¿El más común? Hombres que siguen pensando que aficiones como los esports, o deportes electrónicos, no son terreno para las mujeres. El caso de Jenifer González, más conocida como Rubi, es el último en salir a la luz.

Según ella misma ha compartido en Twitter, una persona le escribió un mensaje privado muy desagradable a raíz de haberla visto en Tinder. Al parecer, Jenifer se describía a sí misma en la famosa app para ligar como una persona apasionada de los esports y los videojuegos. Como en su manera limitada de ver el mundo no había espacio para una mujer como Jenifer, sintió la necesidad de escribirle un mensaje que la gamer compartió en sus redes pidiendo: "NO seáis así":

"Cuando dices que tu vida son los esports y que te gustan los videojuegos en tu perfil de Tinder, ¿a qué te refieres? Porque, sinceramente, no te imagino stremeando, ni jugando a nada que tenga sala competitiva, ni siquiera jugando en equipo a través de raidC, ¿sabes lo que es radiC? En fin [...] es que no te veo cara ni de haber tenido un cd pirateado de Los Sims ".

"Soy gamer, chiqui. Consejo: si te metes en un mundo al que no perteneces prepárate para validar tu presencia. Qué interés tendría yo en una poser o en alguien que se las da de entendida cuando no lo es. ¿Te raya que te pidan credenciales? Para un gamer es pedir que enseñe sus medallas, pero tú no eres gamer, eres una mujer".

Sin comentarios. Lo fuerte es que mensajes como el de Jenifer se repetirán a diario, pero no todas las personas que lo reciben se atreverán a reírse públicamente de ellos. Sin embargo, la gamer aclara: "en el entorno competitivo no se dan tantas situaciones machistas. Se da por hecho que si trabajas en esto es porque te gusta desde hace mucho. Fuera de estos círculos, tanto yo como mis compañeras estamos cansadas de tener que justificar que somos "hardcore gamers" o incluso entrando a jugar si ven que tienes un nickname femenino a todas nos ha pasado recibir comentarios típicos de "¿Te llega el cable de internet a la cocina?", nos explica.

A los hombres no les pasa, nadie pone en tela de juicio si juegan o no.

¿Y qué se siente cuando tienes que justificar tus aficiones y tu profesión constantemente, ¡hasta en Tinder!? "La verdad es que siento rabia", confiesa Rubi. "A los hombres no les pasa, nadie pone en tela de juicio si juegan o no. Me dio infinita pereza contestarle y justificarme y de ahí salió el hilo. Estoy en contra del bullying y por eso tapé su usuario, porque al final si haces lo mismo, estás perpetuando el problema del acoso. Pero había que denunciarlo porque esto nos pasa a todas y no puede quedar así. Hay que hacer también pedagogía".