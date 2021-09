Las personas que crean contenido en internet, en demasiadas ocasiones reciben comentarios sobre su físico, opiniones que ellos mismos no han pedido. Esto le ocurre a grandes youtubers como Ibai Llanos y también a aquellos que tienen un público más reducido como es el caso del murciano José Carrasco. Es por eso que sigue siendo tan importante saber cómo combatirla.

José subió una foto en la que aparecía él mismo detrás de una tarta de chocolate con las velas del número 23. Pues bien, como era de esperar, la mayoría de sus seguidores le felicitaron el cumpleaños, pero hubo quien aprovechó esta imagen para meterse con el físico del youtuber: "Yo no quisiera ser la silla", le dijo un tuitero.

Carrasco podría no haber respondido a este tuitero, haber pasado de él o haberle soltado algún comentario fuera de lugar; pero no fue nada de eso lo que hizo, ni mucho menos.

El joven decidió responder públicamente a este comentario con unas palabras que han sido muy aplaudidas por los tuiteros que se toparon con esta contestación en sus timelines: "Suelo tener bastante sentido del humor con estas cosas, nadie querría ser la silla, pero joder, hasta en el cumpleaños, no sé", empieza diciendo el joven.

"Ni la tarta me la he comido yo solo, ni estoy celebrando que peso 23 toneladas, por si acaso lo específico. En fin. Empezando bien el lunes", escribió José en un tuit que acumula ya más de 3.000 retuits y 57.000 likes.

Esta respuesta se ha vuelto viral y ha encantado a sus seguidores que le han dejado mensajes de agradecimiento por haber dado una respuesta tan tajante sin caer en el insulto: "Cada día más contenta de que todos los kilos que me sobran sean de amor que tengo para dar a los demás y no ser una persona de mierda que hace comentarios de mierda sólo para hacer daño", escribió por ejemplo una de las tuiteras que reaccionó a la publicación.

Hay quien también ha aprovechado este tuit viral para contar las malas experiencias que sufrieron por culpa de los comentarios acerca de su físico, como es, por ejemplo, el caso de Ainara: "Sufrí bullying en el instituto mientras me recuperaba de anorexia, por ser bajita. Tuve que abandonar la E.S.O (hoy soy maestra). A los 2 años,uno de mis acosadores me confesó que estaba enamorado de mí. Me reí de él a carcajadas. Muchas felicidades y sigue siendo tú. Un abrazo".