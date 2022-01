Lucas Rodríguez ha compartido un vídeo en el que analiza el comienzo del vídeo de la primera colaboración de estos artistas

Se ha dado cuenta de un error: hay dos figurantes que simulan trabajar en un ordenador, pero en realidad no hay ni teclado ni pantalla

La gente ha flipado al descubrirlo porque imaginaban que habría más presupuesto en un vídeo de dos cantantes tan famosos

En 2016, Maluma y Ricky Martin unieron por primera vez sus voces en 'Vente pa'ca', una colaboración que para alegría de sus fans contó con un videoclip que estuvo protagonizado por ellos mismos. Aquel vídeo dio mucho que hablar en el momento de su lanzamiento, pues se desató una oleada de rumores acerca de un posible romance entre ambos cantantes, algo que el colombiano desmintió en un programa de radio de Miami: "No soy gay, no tengo ninguna relación con Ricky Martin, me encantan las mujeres [...] Tengo muchas amistades homosexuales".

El tema no solo se hizo conocido por estos rumores, ya que fue uno de los mayores éxitos en español de aquel año, encabezando las listas de éxitos en España, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, República Dominicana, Guatemala, México, Venezuela y Panamá. El videoclip oficial ya acumula 1.761 millones de reproducciones en YouTube y Maluma y Ricky Martin volvieron a repetir la experiencia de trabajar juntos en 2019 con 'No se me quita', que no tuvo tanto éxito como 'Vente pa'ca'.

Ahora, seis años después de su lanzamiento, el videoclip ha vuelto a llamar la atención de muchos por un vídeo de TikTok que ya supera las 20.000 reproducciones. En él, un joven argentino llamado Lucas Rodríguez (@lucasrodriguez55 en Instagram) analiza el comienzo del mismo y se da cuenta de hay un gran error de atrezo, tal y como hizo hace otras semanas un tiktoker español descubriendo un fallo en la letra de 'Formentera', el tema de Aitana Ocaña y Nicki Nicole.

El error del videoclip

Lucas ha explicado en TikTok el error que ha encontrado en este vídeo en el que Maluma y Ricky Martin se encuentran por casualidad en un hotel y terminan bailando juntos en la piscina rodeados de chicas en bikini. El videoclip comienza con la pareja encontrándose en el hall: Ricky Martin se marchaba dándole las gracias a la recepcionista y Maluma se dirigía al otro recepcionista cuando se da cuenta de que allí está su colega.

Es entonces cuando ambos se saludan con un abrazo y el puertorriqueño le propone al colombiano hacerse un selfi; mientras tanto, los dos figurantes que simulan ser los recepcionistas del hotel parecen concentrados trabajando, escribiendo y mirando fijamente sus ordenadores. Ahí es donde el tiktoker ha encontrado el error: se puede apreciar en la foto que toma Ricky Martin que no hay ningún ordenador allí, ni teclado ni pantalla ni nada.

"Él sigue disimulando y hace como si estuviera mirando la pantalla. Entonces Ricky le dice: 'Vamos a tirarnos una foto'. Y cuando hace eso podemos ver que no hay nada, ni siquiera hay una pantalla", comentaba Lucas, que señalaba también que en realidad estaban en una cocina, en la que se puede apreciar una pila con un grifo, una encimera y hasta un horno: "Pero nuestros amigos siguen simulando estar con computadoras".