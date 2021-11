Juan Luis Londoño Arias no ha dejado indiferente a nadie desde que publicara ‘Felices los 4’ hace ya algunos años, aquel temazo que pudo a media humanidad a bailar sensualmente y que, de paso, desató toneladas de interpretaciones sobre el verdadero significado de la letra (¿Hablaba de una orgía? ¿De un trío? ¿De infidelidad y cuernos entre una pareja?)

No tardaría en llegar ‘No quiero’, su primer sencillo. Tres años antes de la mayoría de edad, Maluma ya componía con cierta soltura y con el camino despejado. Sus padres lo apoyaban sin fisuras, y, por suerte, la crisis económica y el divorcio de los Londoño Arias había fortalecido el ánimo del cantante. "Yo le vi cantar siempre. Le encantaba la música romántica. Le ponía el tono y la actitud", cuenta su padre en el documental. En otra parte de la pieza, Maluma no olvida el apoyo de su familia. "Mis padres me han inculcado el amor como uno de los valores más importantes. Haría lo que fuera por mi familia".