Una tiktoker captó el momento en el que el cantante le da un manotazo a un fan que le agarró del brazo

El vídeo se ha hecho viral y Maluma se ha defendido diciendo que a todo el mundo le molestaría que le agarrasen así

Sus fans están divididos: algunos lo apoyan y otros le recriminan su actitud

No es la primera vez que Maluma divide a sus fans por una de sus acciones. La pasada primavera, el cantante anunció nueva música en plenas revueltas en Colombia y le llovieron las críticas porque gran parte de sus fans consideraron que no era consciente de lo que estaba viviendo su país, pues en aquel la cifra de muertos ascendía a 27 y había más de 500 personas desaparecidas; aunque también hubo algunos que salieron a defenderlo.

Ahora, sus fans han vuelto a tomar posiciones enfrentadas tras el último escándalo protagonizado por el colombiano. Estaba paseando por las calles de Nueva York, donde se le ha visto compartir tiempo con su madre, su hermana y la que se rumorea que es su novia, Susi Gómez, cuando varios fans le reconocieron pese a llevar una gran gorra y se acercaron para saludarlo y verlo de cerca. Uno de ellos le agarró del brazo y el artista le dio un manotazo y se alejó de él muy molesto. El guardaespaldas del cantante apartó a este fan, que rápidamente comenzó a disculparse: "I'm sorry, my friend, I'm sorry" (en español: "Lo siento, amigo mío, lo siento").

Pero el cantante siguió alejándose, ignorando las disculpas de su admirador y se subió al coche que lo estaba esperando. El momento fue grabado por Pamela Cárdenas, que estaba de viaje en Nueva York y que subió el vídeo a TikTok, donde se ha hecho viral. En menos de una semana ha alcanzado las cuatro millones y medio de reproducciones y ha sigo compartido en otras plataformas como Twitter o Instagram, causando un gran revuelo, pues muchos fans han querido pronunciarse sobre su actitud.

Sus fans, divididos

Algunos fans le han reprochado su actitud y le han recordado que ha alcanzado el éxito en la música, la fama y la riqueza gracias a su continuo apoyo: "A ese idiota se le olvida que come y está allí por sus fans, que miserable la humildad le quedó por el piso"; "Le falta humildad". Además, han señalado que no es la primera vez que protagoniza un episodio así: "No es la primera vez que Maluma exagera cuando lo agarran"; "Yo veo mal su reacción"; "Ridículo".

Pero la mayoría de sus fans le han apoyado y han argumentado que ellos hubieran actuado igual si alguien les hubiera agarrado así del brazo: "Reaccionó como cualquier ser humano"; "Si alguien me aprieta así la muñeca también reaccionaría igual"; "Eso es una reacción normal cuando alguien te agarra la muñeca, o sea, literalmente cualquiera haría eso"; "Póngase en su lugar, ¿por qué creen que los famosos deben aguantar todo eso?"; "Lo hizo el Papa, ¿no lo va a hacer Maluma? Es un ser humano, entiendan".

Maluma se defiende

Al ver el revuelo generado en redes, Maluma ha querido pronunciarse sobre el tema y ha explicado por qué actuó así, defendiendo su actitud ante el hecho de que una persona que no conoce le cogiera del brazo. "Hay cosas que se pasan de la línea, cosas que se sobrepasan y cuando a uno le agarran de la mano a cualquier persona le incomoda, sea famoso o no, así que hay que ser un poquito más respetuosos", ha dicho el cantante de 'Hawái'.