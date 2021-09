Maluma le ha explicado a la mencionada revista francesa que no sabe cómo comenzaron los rumores de una posible relación entre la hermana más famosa del clan Kardashian y él, pero que imagina que se debe a que justo se conocieron cuando ella se estaba divorciando de Kanye West: "Estuvimos juntos en el desfile de Dior, allí la conocí por primera vez. Estaba también su hermana Kourtney. La gente empezó a hablar de ello [de si estaban Kim y él saliendo]. No sé por qué empezaron a preguntarle eso. Tal vez porque ella se estaba divorciando" .

Pero el cantante ha dejado claro que entre ellos no hay una relación amorosa, sino simplemente de amistad: "Somos buenos amigos. No hablamos tan a menudo, pero somos buenos amigos y siempre nos deseamos lo mejor". Unas declaraciones que coinciden con lo que dijo Kim en mayo en una entrevista con Andy Cohen para presentar la última temporada de 'Keeping Up With The Kardashians', donde desmintió que estuviera saliendo con el colombiano: "Le he visto varias veces, y siempre en Miami, es un buen chico".